Митинг против коррупции собрал в Новосибирске около 5 тысяч человек

Согласованная акция против коррупции в Новосибирске прошла на набережной реки Обь. Центр города оказался занят официальными мероприятиями в честь Дня России, но и удаленная площадка собрала рекордное для Новосибирска количество участников митинга.

​По оценке организаторов, высказать свое отношение к проблеме коррупции вышло около 5 тысяч человек. Часть из них приняла участие в шествии от места сбора до Михайловской набережной, где к ним присоединились остальные митингующие. Само шествие напоминало по форме Монстрацию: сторонники Алексея Навального несли главный лозунг "Коррупция ворует будущее" и скандировали по пути речевки, такие как "Россия без Путина" и "Власть - это народ".​

​ Начало митинга немного задержалось, так как не все желающие смогли войти на площадку перед импровизированной сценой. Выступающие в основном говорили о том, что в стране настало время перемен. Участники акции с этим соглашались и охотно подхватывали звучащие лозунги, самым популярным из которых был "Долой эту власть".



Сам митинг прошел спокойно, хотя впервые на подобных акциях место проведения мероприятия было по периметру ограждено забором, а сотрудники полиции выборочно проверяли рюкзаки и сумки участников митинга. Кроме того, по сообщениям сотрудников регионального штаба Алексея Навального, полицейские задержали квадрокоптер, который снимал происходящее сверху.