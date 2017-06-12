"Требуем ответов" в Красноярске

В Красноярске на согласованный митинг против коррупции пришло около тысячи человек. В этот раз мэрия не стала затягивать с ответом активистам, но в то же время не разрешила провести митинг в центре города, сославшись на то, что все остальные площадки города заняты для празднования Дня России. Место митинга было оцеплено полицией, все участники акции не вместились в отведенное пространство, многие стояли за заборчиками. Активисты требовали ответов на обращение по поводу коррупции в высших слоях чиновничьего аппарата, а также допустить Алексея Навального до предстоящих выборов президента. Призывали всех стать наблюдателями, чтобы результаты были подсчитаны честно. Площадь пестрела лозунгами: "Тотально не терпим коррупцию", "Дима, не воруй", "Конституция умерла за ваши грехи". Через час сторонники Навального разошлись. Акция прошла мирно, без провокаций.