В СПЧ назвали "корректными" действия полиции на акции в Москве

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили, что в ходе антикоррупционной акции в Москве 12 июня полиция действовала "спокойно" и "корректно". Об этом сообщила ​ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова.

По её словам, на акции было много подростков, "откровенно провоцировавших сотрудников ОМОНа" и "устраивавших потасовки". Член СПЧ Леонид Никитинский заявил, что митинг на Тверской улице проходил "спокойно", без агрессии. По мнению Никитинского, сотрудники правоохранительных органов "вычистили квадрат". В то же время другой член СПЧ ​ Андрей Бабушкин считает, что сотрудники ОМОНа действовали "необоснованно жестко". При этом он отметил, что столкновения на Тверской улице произошли по вине участников акции, "которые пошли не туда, куда планировали".

В то же время очевидцы рассказывали о "невероятной" жесткости действий полиции – людей избивали дубинками, силой вытаскивали из толпы. СМИ сообщали, что в полицейских автобусах задержанных избивали.

В Москве, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 человек. 32 человека были оставлены в отделениях на ночь. На двух активистов завели уголовные дела по факту нападения на бойца Росгвардии.