В СПЧ назвали "корректными" действия полиции на акции в Москве

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили, что в ходе антикоррупционной акции в Москве 12 июня полиция действовала "спокойно" и "корректно". Об этом сообщила ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова.
По её словам, на акции было много подростков, "откровенно провоцировавших сотрудников ОМОНа" и "устраивавших потасовки". Член СПЧ Леонид Никитинский заявил, что митинг на Тверской улице проходил "спокойно", без агрессии. По мнению Никитинского, сотрудники правоохранительных органов "вычистили квадрат". В то же время другой член СПЧ Андрей Бабушкин считает, что сотрудники ОМОНа действовали "необоснованно жестко". При этом он отметил, что столкновения на Тверской улице произошли по вине участников акции, "которые пошли не туда, куда планировали".
В то же время очевидцы рассказывали о "невероятной" жесткости действий полиции – людей избивали дубинками, силой вытаскивали из толпы. СМИ сообщали, что в полицейских автобусах задержанных избивали.
В Москве, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 человек. 32 человека были оставлены в отделениях на ночь. На двух активистов завели уголовные дела по факту нападения на бойца Росгвардии.
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