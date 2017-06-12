Двух задержанных в Москве активистов обвинили в нападении на полицейских

Двух задержанных на акции против коррупции в Москве – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова – везут в Следственный комитет. Активистов обвиняют в нападении на полицейских за распыление перцового газа, сообщает "ОВД-Инфо".

Антикоррупционные акции, организованные соратниками оппозиционера Алексея Навального, прошли сегодня в десятках городов России. В Москве, по последним данным, были задержаны более 700 человек, в Санкт-Петербурге – около 500. Полиция применяла силу. Сам Навальный был задержан еще до начала акции. В настоящее время он находится в суде, ему грозит до 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. Тогда по всей стране были задержаны до полутора тысяч человек.

После митингов 26 марта было возбуждено уголовное дело о нападении на полицейских. По этому делу проходят семеро активистов, двое из них уже осуждены – они получили реальные сроки.

Подробную хронику событий с акций против коррупции 12 июня читайте здесь.