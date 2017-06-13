СК: возбуждено дело о нападении на сотрудника ОМОНа на акции в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника несогласованной акции в Москве, которого подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в ходе протестной акции 12 июня в Москве сотрудник ОМОНа Росгвардии получил ожог глаз, когда один из демонстрантов прыснул ему в лицо слезоточивым газом. Подозреваемый задержан, сообщили в СК. Его имя не приводится. Следствие планирует предъявить ему обвинение.

Накануне сообщалось о двух задержанных на акции против коррупции в Москве – Антоне Шапошникове и Михаиле Давыдове, которых обвинили в нападении на полицейских за распыление перцового газа. По информации "ОВД-Инфо", в отношении активистов возбуждены уголовные дела.

Антикоррупционные акции, организованные соратниками оппозиционера Алексея Навального, прошли 12 июня в десятках городов России. Только в Москве полиция задержала более 860 человек.

После антикоррупционных митингов 26 марта было возбуждено уголовное дело о нападении на полицейских. По этому делу проходят семеро активистов, двое из них уже осуждены – они получили реальные сроки.