Камбоджа: пережившие "красных кхмеров"

Двадцать пятый выпуск программы "Музыка на Свободе" посвящен в том числе камбоджийской музыке. Рок-критик Артемий Троицкий восстанавливает в памяти трагические страницы истории Камбоджи-Кампучии, связанные с периодом правления "красных кхмеров". Жертвами этого тоталитарного режима маоистского толка во второй половине 1970-х годов стали, по разным данным, от 1,7 до 3 миллионов человек. Память о преступлениях "красных кхмеров" нашла свое отражение и в музыке.

Вдогонку трагическим событиям - с большим временным интервалом от них - совсем недавно вышел альбом под названием "Пережившие "красных кхмеров", с подзаголовком "Они убьют тебя, если ты откроешь рот". Здесь собраны песни в исполнении тех людей, которые, к счастью, смогли пережить режим "красных кхмеров", а это было не так просто, поскольку уничтожили аграрные коммунисты под руководством Пол Пота около четверти всего населения Камбоджи – по классовому, национальному, религиозному и разным другим принципам; уничтожали даже тех, кто носил очки. Символом преступлений "красных кхмеров" стали места массовых захоронений их жертв, так называемые поля смерти. Так что такого геноцида, пожалуй, что мир даже и не знал. Если брать относительную численность жертв по отношению к общей численности населения страны, то получится хуже, чем при Сталине.

Пережившие "красных кхмеров": "Они убьют тебя, если ты откроешь рот"

Итак, начинаем знакомиться с записями с этого альбом. Это проект британского продюсера и путишественника Иэна Бреннана, много работающего с этнической музыкой, с непрофессиональными исполнителями из Африки и Азии. Для камбоджийского альбома Бреннан тоже отобрал непрофессиональных артистов – потому что профессиональных артистов после нашествия "красных кхмеров" в Камбодже не осталось, все они считались буржуазными декадентами, западниками и так далее, и все были уничтожены. Не осталось ни одной камбоджийской поп-звезды в живых. Так что выступают на этом альбоме исключительно любители, причем это уже очень пожилые люди, выжившие при "красных кхмерах". Первый певец – слепец по имени Конг Най, композиция "Нация в скорби".

Певица Раб Бан исполняет композицию Orano. Интересно, что одно слово из пяти букв Orano переводится на конверте альбома как "Я ненавижу своего мужа, который пьет". Видите, в камбоджийском языке всего одно слово используется для того, чтобы выразить такую гамму чувств.

Следующую композицию исполняет ее певица по имени Пром Шантол вдвоем со своей дочерью. Называется она "Где мой муж?".

Завершает альбом действительно итоговая песня "Моя жизнь как жертва войне". Это детальная исповедь человека, который в детстве попал в камбоджийскую мясорубку, чудом выжил, пережив массу всяких лишений, – они тут подробно описываются, и голод, и рабский труд на рисовых полях, и убийства родственников и друзей – и теперь рассказывает о них в песне. Поет Туч Савандж.

Этому чудовищному периоду истории Камбоджи посвящен знаменитый фильм режиссера Ролана Жоффе "Поля смерти", получивший в 1985 году три премии "Оскар".

Трейлер фильма "Поля смерти"

"Красные кхмеры" пришли к власти в результате гражданской войны и продержались у власти около четырех лет. В 1978 году в развитие событий в соседней стране вмешался Вьетнам, поддерживавший во внутрикамбоджийском конфликте другую коммунистическую группировку. Кого-то из руководителей "красных кхмеров" отдали под суд, других реабилитировали, в стране сформировали коалиционное правительство. Большинство командиров движения, ответственных за массовые убийства и казни, были убиты в боях, умерли своей смертью или при каких-нибудь сомнительных обстоятельствах (как глава "красных кхмеров" Пол Пот), но, во всяком случае, не в тюремном заключении. Волна насилия сошла на нет, в 1993 году Камбоджа была провозглашена королевством.

О былом кошмаре остались воспоминания. Среди них – очень трогательный, очень трагичный альбом, сборник самодеятельных исполнителей под названием "Пережившие "красных кхмеров", "Они убьют тебя, если ты откроешь рот". А Иэн Бреннан продолжает свою благородную работу: недавно он выпустил альбом песен, исполненных ветеранами и инвалидами войны во Вьетнаме.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 25):

1. Hanitra (Madagaskar). Lasa, LP Lasa

2. Emicida (Brazil). Mufete, LP About Kids, Hips, Nightmares And Homework

3. Kansas Smitty's House Band (UK). You're Fantastic, LP Kansas Smitty's

4. Kong Nai (Cambodia). Kamara rongkaam, LP Khmer Rouge Survivors: They Will Kill You If You Cry

5. Rab Ban (Cambodia). Orano, LP Khmer Rouge Survivors: They Will Kill You If You Cry

6. Mon Hai (Cambodia). Prolop Pkhaypreat, LP Khmer Rouge Survivors: They Will Kill You If You Cry

7. Prom Chantol and her daughter (Cambodia). Ao sat sarika, LP Khmer Rouge Survivors: They Will Kill You If You Cry

8. Thuch Savanj (Cambodia).Jivit rongkroh proh songkream, LP Khmer Rouge Survivors: They Will Kill You If You Cry

9. Chain & The Gang (USA).Got To Have It Every Day, LP Minimum Rock And Roll

10. Spaceheads (UK/Switzerland). Quantum Shuffle, LP Laughing Water

11. Virginia Wing (UK). Local Loop. LP Forward Constant Motion

12. Soft Hair (USA/New Zealand). Jealous Lies, LP Soft Hair