Миссия ООН по правам человека ищет пропавшего в Донецке журналиста

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека пытается выяснить судьбу журналиста Станислава Асеева, который пропал в Донецке 2 июня. Об этом сообщила на брифинге во вторник глава миссии Фиона Фрейзер.

О том, что Асеев (известен под псевдонимом Станислав Васин) был захвачен в Донецке и насильно удерживается пророссийскими сепаратистами,сообщил 6 июня в Фейсбуке его знакомый,бывший депутат Егор Фирсов. 11 июня Служба безопасности Украины подтвердила исчезновение Асеева в Донецке.

Вчера Национальный союз журналистов Украины обратилась к представителям международных миссий, работающих на подконтрольных сепаратистам территориях,с просьбой помочь выяснить, где находится Асеев.

Станислав Васин и является внештатным корреспондентом Украинской службы Радио Свобода. Он готовил репортажи о жизни Донецка для Радио Донбасс.Реалии и других изданий.