ЕСПЧ присудил компенсации родным умерших осужденных с ВИЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации на сумму 40 тысяч евро родственникам двоих умерших осужденных с ВИЧ, сообщает "Зона права".

Российские власти просили ЕСПЧ не принимать жалобы от семей Олега Михайлова (имя изменено) и Константина Пролетарского, настаивая, что осужденные находились под постоянным врачебным наблюдением. Суд в Страсбурге установил, что доказывающего это медицинского заключения предоставлено не было, а лечение проводилось с нарушениями и без необходимого тестирования.

ЕСПЧ признал, что в отношении осужденных была нарушена статья Европейской конвенции о праве на жизнь.

Олег Михайлов скончался в больнице в мае 2008 года, проведя в колонии три года. Константин Пролетарский был освобожден из карельской колонии осенью того же года по состоянию здоровья и умер летом 2009-го.

Правозащитники и медики заявляют о недостаточном финансировании борьбы с ВИЧ на территории России. Во вторник стало известно, что Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа не получит лекарства для своей работы в 2017 году.