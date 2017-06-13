Защита Натальи Шариной обжаловала приговор по делу об экстремизме

Защита бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной на четыре года условно по обвинению в экстремизме и растрате, обжаловала вынесенный ей приговор. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Юрист назвал "очевидными" нарушения в действиях суда.

Приговор Наталье Шариной был оглашен 5 июня. Сама осужденная назвала его политическим. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что приговор экс-директору библиотеки демонстрирует "полное презрение к верховенству закона" и подчеркивает недостатки независимости судебной системы России.

​По версии следствия, в 2011–2015 годах Наталья Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу, а также вела "антироссийскую и антирусскую пропаганду" с помощью другой печатной продукции. Сама Шарина, находившаяся с октября 2015 года под домашним арестом, вину отрицает. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.