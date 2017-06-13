Ставрополь: активист "Молодежного Яблока" осужден на полтора года

Суд в Ставрополе приговорил активиста "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро к полутора годам лишения свободы. Его обвиняли в хранении наркотиков в крупном размере. Как сообщает сайт "Кавказ.Реалии", приговор был вынесен еще 6 июня, однако известно о нем стало только сегодня.

Кирилл Бобро был задержан 16 марта после обыска – в его квартире были найдены марихуана и героин. Адвокаты и родственники активиста заявляют, что наркотики подбросили полицейские. По информации проекта "Гулагу.нет", Бобро подкинули наркотики с целью пресечь его оппозиционную деятельность.

В конце февраля 2017 года Бобро получил трое суток административного ареста за одиночный пикет у здания ФСБ в Ставрополе.

