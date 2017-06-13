Генеральный прокурор США: мне неизвестно о сговоре с Россией

Генеральный прокурор США продолжил давать показания на слушаниях комитете Сената США по разведке. По словам Сешнса, ему неизвестно о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими официальными лицами. Он заявил, что в ходе двух его встреч с российским послом не произошло ничего неподобающего.

Сешнс отказался от комментариев по поводу своих разговоров с президентом Дональдом Трампом. Затем он заявил, что обсуждал с Трампом позицию Джеймса Коми, тогдашнего директора ФБР, перед вступлением в должность, и они согласились друг с другом в том, что ФБР необходимо обновление.

Сешнс отказался ответить на вопрос, обсуждал ли он с президентом Трампом то, как Коми ведет расследование российского вмешательства в выборы. Сешнс также заявил, что ему неизвестно, записывал ли президент Трамп разговоры с Коми.

Показания Сешнса призваны прояснить, какую роль сыграл генпрокурор, пользующийся доверием Трампа и на раннем этапе поддержавший его выдвижение в президенты, в событиях, которые привели к увольнению Коми, возглавлявшего расследование ФБР по российскому делу.