Путин: СМИ в России не контролируются государством

Президент Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну заявил, что СМИ в России не контролируются. "Это просто невозможно", утверждает Путин.

Проблему оппозиции российский президент видит в неинтересной политической повестке, которая мешает оппонентам Кремля получить поддержку избирателей.

В интервью Путин вновь связал умеренное развитие демократии в России с необходимостью суверенитета. Многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами, чем ограничивают собственный суверенитет, считает Путин. Он также дал понять, что такие же порядки, как в США, Франции или Германии в России завтра вряд ли наступят. По словам Путина, который находится у власти уже 17 лет, государство должно развиваться постепенно.

12 июня во многих российских городах прошли митинги против коррупции. На них были задержаны более тысячи человек. При этом некоторые контролируемые государством СМИ в тот день решили не сообщать о протестах.

Документальный цикл Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" выходит в эти дни на американском кабельном канале Showtime. В нем, в частности, российский президент впервые рассказал о том, что у него есть внуки. В России фильм покажут на следующей неделе.