У Госдумы полиция задерживает противников "реновации" в Москве

В Москве у здания Госдумы проходит стихийная акция противников так называемой реновации, предусматривающий снос нескольких тысяч жилых домов в Москве. Очевидцы сообщают о по меньшей мере 10 задержанных, среди которых лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Госдума России в среду рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации. В ходе второго чтения документа в него был внесён ряд поправок. В частности, о том, что под снос пойдут только те дома, жители которых поддержат такое решение на голосовании, которое завершается 15 июня.

Жители сносимых домов переедут в новостройки, в которых будет от 6 до 14 этажей. Чтобы окупить затраты, которые оцениваются в 3 триллиона рублей, мэрия Москвы планирует продать на рынке половину жилья, построенного в рамках программы реновации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на неназванного представителя городского правительства.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием отклонить законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.