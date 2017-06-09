Госдума во втором чтении одобрила закон о реновации в Москве

Госдума в пятницу приняла во втором чтении закон о реновации, предусматривающий снос нескольких тысяч домов в Москве, сообщает "Интерфакс".

В документ внесен ряд поправок. Согласно одной из них, под снос пойдут только те дома, жители которых поддержат такое решение на голосовании. Обновленный законопроект также предусматривает исключение дома из списков на реновацию, если треть его жителей выступит против переселения.

Помимо этого, депутаты приняли поправку, гарантирующую жителям коммуналок в сносимых домах отдельные квартиры при переселении. Также парламентарии одобрили норму, определяющую порядок сноса домов в соответствии со степенью их износа.

Согласно тексту поправок, собственники жилых помещений в домах, попадающих под реновацию, освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт со дня включения в программу, передает "Интерфакс".

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.