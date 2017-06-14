В США объяснили, почему не послали в посольство РФ поздравление

Соединённые Штаты не поздравили посольство России с национальным праздником из-за изменений в регламенте. Теперь официальные поздравления передаются через посольства США "в соответствующих столицах", заявили агентству ТАСС в пресс-службе Государственного департамента США.

Накануне в российском посольстве в Вашингтоне посетовали на то, что США впервые за 25 лет не передали в дипмиссию поздравление с Днём России. Поздравления с национальными праздниками предусматривает дипломатический этикет. Российское посольство в этот день устраивает приёмы, на которые приглашают американских политиков и предпринимателей.

День России в стране отмечают с 1994 года. 12 июня 1990-го Россия, находясь еще в составе СССР, провозгласила суверенитет. В этом году во многих российских городах страны прошли акции протеста, задержаны сотни человек. В Белом доме осудили действия российских властей и призвали освободить демонстрантов. Кремль назвал митинги провокацией и отказался прислушиваться к призывам американских политиков.