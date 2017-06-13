В Кремле не прислушаются к призывам освободить участников митингов

В Кремле не станут прислушиваться к призывам США и Евросоюза немедленно освободить задержанных 12 июня участников акций протеста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал митинги "провокацией".

По мнению Пескова, протестные акции не представляют опасности для Кремля. Правоохранительные "сделали все возможное" для обеспечения порядка в ходе митингов по всей России, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

12 июня во многих городах России прошли акции против коррупции. Более 1500 человек были задержаны. Полицейские применяли силу. Гражданский активист Юлия Галямина попала в больницу после того, как ее вместе с мужем избили сотрудники ОМОНа. Организатор протестов Алексей Навальный арестован на 30 суток.