Российских контрактников обяжут отчитаться об активности в интернете

Министерство обороны России обяжет поступающих на службу в российскую армию по контракту указывать данные об активности в интернете за предыдущие три года.

Согласно законопроекту, поступая на службу, российский или иностранный гражданин должен будет предоставить информацию об адресах сайтов или страниц, на которых он размещал общедоступную информацию и данные, по которым его можно идентифицировать. Призывников эти нововведения не затронут.

Кроме того, военнослужащим могут запретить размещать в интернете фото, видео и другую информацию о себе, по которой можно определить дислокацию подразделений и служебную деятельность пользователя.

Аккаунты военнослужащих в соцсетях регулярно используются блогерами и журналистами. В частности, информация из соцсетей российских военнослужащих дала основания утверждать, что некоторые из них могли быть отправлены в зону конфликта в Донбассе.

Международная расследовательская группа Bellingcat, изучив фотографии в аккаунтах российских военных , подтвердила, что "Бук", из которого, как предполагается, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

Москва отрицает присутствие российских военных в Донбассе и причастность к гибели "Боинга".