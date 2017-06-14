Совет Федерации создал комиссию по борьбе с "вмешательством в дела России"

Совет Федерации в среду одобрил создание временной комиссии, которая будет заниматься "защитой государственного суверенитета и предотвращением вмешательства во внутренние дела России".

В постановлении говорится, что в ее задачи войдет мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, которые, по мнению российских властей, вмешиваются в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную деятельность в России.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на слушаниях в среду обвинил страны Запада в попытках повлиять на ход предвыборной кампании в России, а также в пропаганде, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

О том, что Совет Федерации планирует создать комиссию для "противодействия вмешательству во внутренние дела" России, стало известно на минувшей неделе. Среди каналов воздействия назывались "зарубежные и лояльные Западу российские СМИ", а также неправительственные организации, якобы нагнетающие протестные настроения в стране.