Экс-главу ФСИН Александра Реймера приговорили к 8 годам колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы в среду приговорил бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима по обвинению в хищениях при закупках электронных браслетов для ведомства. Ему также назначен штраф 800 тысяч рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Накануне Реймера признали виновным по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Помимо экс-главы ФСИН, обвиняемыми по этому делу являются его заместитель Николай Криволапов и директор центра связи ведомства Виктор Определенов. Они также были признаны виновными и осуждены на сроки до шести лет.

По версии следствия, сумма ущерба от действий Александра Реймера и его подчиненных составила более 2 миллиардов 700 тысяч рублей: электронные браслеты приобретались по ценам, завышенным почти в десять раз.

Реймер возглавлял ФСИН России с 2009-го 2012 годы. Его задержали в марте 2015 года.