В Забайкалье заведено дело после падения призывника из поезда

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в связи с падением 18-летнего призывника из воинского эшелона, сообщает правозащитная организация "Зона права". Дело заведено по статье о доведении до покушения на самоубийство.

Мать призывника рассказала правозащитникам, что в конце мая ее сына отправили на поезде в Уссурийск, а 5 июня к ней пришли сотрудники военкомата. Они рассказали, что молодой человек выпрыгнул из вагона.

Женщина настаивает, что ее сын пошел в армию добровольно, а поэтому не мог выброситься сам. При этом 3 июня молодой человек рассказал, что сослуживцы, едущие в том же вагоне, перестали с ним общаться, и "шептались", что он "в их команде лишний".

