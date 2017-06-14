Володин обвинил страны Запада "патологической нелюбви" к славянам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил страны Запада в "патологической нелюбви" к славянам. По его словам, санкции против России и Белоруссии свидетельствуют не только о русофобии, но и о славянофобии на генетическом уровне.

США и ряд западных стран в 2014 году ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе. Санкции против Белоруссии Вашингтон ввел в середине 2000-х годов из-за нарушения прав человека. Ограничительные меры поддержал Евросоюз. Накануне президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций в против членов белорусского правительства.

США и западноевропейские государства во многих сферах сотрудничают с рядом славянских стран. В Североатлантический союз входят Польша, Чехия, Словакия, Словения и Хорватия. На днях о вступлении в НАТО объявила Черногория. Некоторые славянские государства входят в Европейский союз и принимают активное участие в его деятельности.