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Петербург: задержанного на акции 12 июня увезли в больницу

Антикоррупционная акция 12 июня в Петербурге

Одного из задержанных на антикоррупционной акции 12 июня в Санкт-Петербурге минувшей ночью госпитализировали из отдела полиции с пневмонией. Об этом сообщил фотограф Давид Френкель.

По информации портала "ОВД-Инфо", в отделах полиции Петербурга задержанным не предоставляют нормальных спальных мест, некоторые вынуждены ночевать на бетонном полу. Активисты также сообщили, что операторы "горячей линии" полиции передают коллегам информацию о тех, кто жалуется на нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Во время несанкционированной акции в Петербурге были задержаны около 600 человек. Накануне суды Петербурга зарегистрировали 546 материалов на задержанных. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции.

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