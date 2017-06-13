Суд в Петербурге отправляет под арест задержанных 12 июня

Суд в Петербурге арестовывает задержанных на несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает в твиттере фотограф Давид Френкель. Журналистке издания "Собака.Ру" дали десять суток ареста и 12 тысяч рублей штрафа.

По словам Френкеля, большинство задержанных получили от 3 до 10 суток ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Всего за сегодня в Петербурге вынесено около 130 решений.

Всего на акции протеста в Петербурге были задержаны около 600 человек. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции.При этом в суд не пускают адвокатов и журналистов.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 900 активистов, в Петербурге – около 600. После митингов Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о нападении на полицейских.

