В администрации президента не стали запрещать застройку парка в Москве

Администрация президента России отказалась вмешиваться в застройку лесопарка на Живописной улице в Москве, признав ее законной. В ответе ведомства, в частности, говорится, что чиновники не видят оснований для пересмотра ранее принятого решения градостроительно-земельной комиссии Москвы.

В декабре минувшего года защитники парка на Живописной передали в администрацию президента России более 15 тысяч подписей против строительства многоэтажного дома в "зеленой зоне". Они также неоднократно подавали заявки на проведение митингов против застройки, но мэрия отвечала отказом.

В конце октября минувшего года появились сообщения о том, что вблизи парка "Сосняк на Живописной" на северо-западе Москвы начинаются строительные работы. В Московском обществе защиты природы назвали действия застройщика незаконными, так как участок окружен особо охраняемыми природными территориями.