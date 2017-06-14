Кто довел Россию до войны с Украиной?

Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна переложил ответственность за войну России с Украиной на Запад. Президент РФ заявил, что работа по созданию российско-украинского конфликта была проведена "безупречно". По Путину, "философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России", потому что в нем "кто-то усматривает какую-то угрозу".

Кто же подталкивал Януковича к разгону демонстраций и организовал его бегстов, захватил Крым, развязал войну в Донбассе, сбил "Боинг" "Малайзийских авиалиний", поддерживает "ДНР-ЛНР"? Гость программы "Лицом к событию" - автор только вышедшего в свет остросюжетного триллера "Рейс" и романа "Аэропорт", в центре которых события донбасской войны, писатель, корреспондент "Los Angeles Times" Сергей Лойко.

Ведет передачу Михаил Соколов.