Заклятый гражданин

В среду, 14 июня, на сайте комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству были опубликованы первые варианты текстов присяги при вступлении в российское гражданство. 6 июня "обдумать" идею клятвы при получении гражданства РФ предложил президент России Владимир Путин. Быстрее всех на его призыв откликнулись Владимир Жириновский, Ирина Яровая и пользователи социальных сетей, которые предлагают свои варианты присяги.

В тот же день, когда Владимир Путин вдвинул идею с присягой, в Госдуме создали специальную рабочую группу для подготовки ее текста. По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, присяга при вступлении в гражданство РФ должна быть "лаконичной, понятной и четкой".

В группу, первое заседание которой состоится 15 июня, вошли режиссер Никита Михалков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие.

Первым представил свой вариант присяги вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. Его клятва начинается так:

"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв - РОССИЯ - всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине".

Клятва Ирины Яровой (по той же ссылке, что и клятва Жириновского) куда скучнее. Примечательно в ней разве что упоминание "мирового сообщества", осознавать себя частью которого должен каждый новый гражданин России.

Впрочем, предложить свой вариант присяги или клятвы сможет любой россиянин, – это пообещал первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Пользователи социальных сетей не упустили возможности последовать его призыву.

Ortega:

Присяга гражданина России. Мой вариант.

"Я, Иванов Иван Иванович, даю добровольное согласие оказывать содействие органам безопасности России при проведении оперативно-розыскных мероприятий на безвозмездной бесконтрактной основе.

Выбираю себе оперативный псевдоним "Пушкин".

Дата. Подпись"

Свою долю шуток породило присутствие в составе рабочей группы Никиты Михалкова:

Мышь в овощном:

"Никаких Михалковых! Присягу гражданина России могут разработать только два человека: Сергей Шойгу или Рамзан Кадыров. Второй предпочтительнее, так как заодно сможет следить за её соблюдением".

Кремлевский мамковед:

"А если ошиблись на присяге – извинения в его инстаграм/телеграм-канал".

Есть и люди, которые категорически отвергают идею клятвы на верность России. Например, глава Союза композиторов республики Коми Михаил Гецман:

"Клятва не принесет гордости за свою страну, это искусственное навязывание ценностей, которые должны зарождаться и зарождаются в семье — к 10-ти годам человек обладает сформированным мировоззрением и повлиять на него довольно трудно".

Окончательный текст присяги, по словам Крашенинникова, будет утвержден уже к 3 июля. Сделать ее обязательной для всех совершеннолетних, принимающих российское гражданство, планируется до 21 июля – то есть до конца нынешней сессии Госдумы. Вероятнее всего это произойдет в рамках внесения поправок в законопроект "Об отмене решений по предоставлению гражданства для осужденных за терроризм".

Идея Путина получила развитие не только в соцсетях и среди депутатов, но и у чиновников рангом пониже. Глава Национального родительского комитета России Ирина Волынец, например, предложила сделать клятву на верность России обязательной для всех подростков, получающих свой первый паспорт в 14 лет. Волынец предлагает сделать принятие присяги групповым – чтобы "укрепить общность между молодыми гражданами".