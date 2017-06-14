Заклятый гражданин

В среду, 14 июня, на сайте комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству были опубликованы первые варианты текстов присяги при вступлении в российское гражданство. 6 июня "обдумать" идею клятвы при получении гражданства РФ предложил президент России Владимир Путин. Быстрее всех на его призыв откликнулись Владимир Жириновский, Ирина Яровая и пользователи социальных сетей, которые предлагают свои варианты присяги.
В тот же день, когда Владимир Путин вдвинул идею с присягой, в Госдуме создали специальную рабочую группу для подготовки ее текста. По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, присяга при вступлении в гражданство РФ должна быть "лаконичной, понятной и четкой".
В группу, первое заседание которой состоится 15 июня, вошли режиссер Никита Михалков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие.
Первым представил свой вариант присяги вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. Его клятва начинается так:
"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв - РОССИЯ - всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине".
Клятва Ирины Яровой (по той же ссылке, что и клятва Жириновского) куда скучнее. Примечательно в ней разве что упоминание "мирового сообщества", осознавать себя частью которого должен каждый новый гражданин России.
Впрочем, предложить свой вариант присяги или клятвы сможет любой россиянин, – это пообещал первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Пользователи социальных сетей не упустили возможности последовать его призыву.
Присяга гражданина России. Мой вариант.
"Я, Иванов Иван Иванович, даю добровольное согласие оказывать содействие органам безопасности России при проведении оперативно-розыскных мероприятий на безвозмездной бесконтрактной основе.
Выбираю себе оперативный псевдоним "Пушкин".
Дата. Подпись"
Свою долю шуток породило присутствие в составе рабочей группы Никиты Михалкова:
"Никаких Михалковых! Присягу гражданина России могут разработать только два человека: Сергей Шойгу или Рамзан Кадыров. Второй предпочтительнее, так как заодно сможет следить за её соблюдением".
"А если ошиблись на присяге – извинения в его инстаграм/телеграм-канал".
Есть и люди, которые категорически отвергают идею клятвы на верность России. Например, глава Союза композиторов республики Коми Михаил Гецман:
"Клятва не принесет гордости за свою страну, это искусственное навязывание ценностей, которые должны зарождаться и зарождаются в семье — к 10-ти годам человек обладает сформированным мировоззрением и повлиять на него довольно трудно".
Окончательный текст присяги, по словам Крашенинникова, будет утвержден уже к 3 июля. Сделать ее обязательной для всех совершеннолетних, принимающих российское гражданство, планируется до 21 июля – то есть до конца нынешней сессии Госдумы. Вероятнее всего это произойдет в рамках внесения поправок в законопроект "Об отмене решений по предоставлению гражданства для осужденных за терроризм".
Идея Путина получила развитие не только в соцсетях и среди депутатов, но и у чиновников рангом пониже. Глава Национального родительского комитета России Ирина Волынец, например, предложила сделать клятву на верность России обязательной для всех подростков, получающих свой первый паспорт в 14 лет. Волынец предлагает сделать принятие присяги групповым – чтобы "укрепить общность между молодыми гражданами".
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