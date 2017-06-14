Российскому блогеру Илье Варламову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому блогеру Илье Варламову. Об этом сообщает украинское издание "Апостроф".

Согласно законодательству Украины, иностранным гражданам могут запретить въезд в страну, если они без разрешения Киева посещали Крым или подконтрольные сепаратистам территории Донбасса.

Варламов после аннексии Крыма неоднократно посещал полуостров, сделав несколько фоторепортажей. На территориях сепаратистов блогер не был.

Ранее за посещение Крыма Киев запретил въезд на Украину сотням российских граждан и десяткам артистов.