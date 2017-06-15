Путин: Россия снизит расходы на оборону в ближайшие три года

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года Россия планирует снизить расходы на оборону до 2,8 процентов ВВП. Как сообщает РИА Новости, в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, Путин отметил, что расходы на армию в прошлом году составили более трех процентов. "Это и так много", сказал Путин.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) , военные расходы России в 2016 году выросли на 7,5 процента, до 66 миллиардов долларов. Это произошло, в том числе и из-за военной кампании в Сирии по поддержке сирийского правительства и наращивания военной мощи на западной границе с Европой. Таким образом, Россия заняла третью строчку в мире по военным расходам и обошла Саудовскую Аравию. Первую и вторую строчку занимают США и Китай. По подсчетам РБК, с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016 года Россия потратила на военные действия в Сирии 58 миллиардов рублей.

Документальный цикл Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" выходит в эти дни на американском кабельном канале Showtime. В России его покажут на следующей неделе.

