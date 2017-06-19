Разговор с пропагандой

На днях мой хороший друг задал мне вопрос; а вот если бы я зарабатывал огромные деньги, имел стабильный, очень большой доход - относился ли бы я к нынешней российской власти столь же критично?

Такого рода задача не поставила меня в тупик, потому что о чем-то подобном я задумывался и раньше. Правда, поднятая тема имела совершенно нейтральный оттенок, без налета «продажничества». Просто успешный человек, со стабильной жизнью и финансовым благополучием; такого все устраивает, и в политические коллизии в родной стране он вникать не хочет. А своему другу я первым делом заявил: если речь идет о России, то такому «успешному человеку» с «политическими коллизиями» столкнутся придется все равно, хочет он того, или же нет. А при безучастной позиции эти коллизии заявятся к нему в дом сами.

Но это, конечно, был никакой не ответ, а так, лирическое отступление, сведенное к «сытый голодного не разумеет». Да, в российской общественной жизни достаточно таких людей. Эту прослойку граждан, которых можно отнести к среднему классу; но не по официозной плутоватой российской статистике, а по западным стандартам. Какой же кажется пресловуто-условная жизнь обычных россиян, если взглянуть через призму собственной обеспеченности?

Тут, я, конечно, нахожусь в некотором затруднении, потому как мой собственный доход пока не тянет на «западные стандарты». Но предположить могу. Те, у кого хватает моральных сил читать «новости» и «аналитику» на интернет-сайтах, которые можно причислить к «золотому фонду» кремлевской пропаганды, не могли не заметить одного обстоятельства: появление любой инициативы или же планирующегося к принятию закона (применение которых приводит к проверке, насколько там еще крепок хребет российского народа) всегда сопровождается нравоучительными «изъяснениями» от «компетентных экспертов». А дальше, как ни пляши, все сводится к изумительной максиме: виноваты сами россияне; россияне сами этого давно хотят, просто еще о том не догадались.

Вот лоя примера классический случай: объявить о том, что бесконечное взвинчивание тарифов ЖКХ необходимо потому, что Российская Федерация полна злостных неплательщиков, а даром ваши дома отапливать никто не собирается. Фактор нехватки у населения наличных средств игнорируется, на свет выплывает ужасающая «логика» государственной машины - «не платят? так давайте заставим! пусть отдают еще больше! Может, тогда образумятся? Плохие, неблагодарные, и главное, несознательные граждане! Не власти вина, что она вам в последнее время только кнут и демонстрирует. И вообще это «мировая практика», вы не знали?

Наверное, в идеале, это так и должно выглядеть: все население России торгует, совершает сделки, следит за котировками, одним словом, все «делом заняты»

Что может противопоставить такой логике «бюджетный» россиянин? Да в общем-то ничего; вывернуть карманы. Объяснения следуют в таком духе: я и раньше платить столько не мог, с чего вы взяли, что я в состоянии теперь платить два раза больше?» Есть у меня некоторые «глупости» - хочу есть, одеваться, детей в школу собрать; даже вот телефон хочу новый купить: одним словом, жить хочу, как нормальный человек. А ваши поборы, - то есть, простите, платежи - меня всего этого лишают. А я себя нищим считать не желаю.

Пропаганда отвечает прямо: ваши жалобы, гражданин, звучат неубедительно! Вам, уважаемый, надо не ленится, больше работать и с оптимизмом смотреть в наше светлое будущее. Но работать - это в самую первую очередь; трудитесь, и на плохую жизнь жаловаться вам не придется. Посмотрите, сколько вокруг успешных людей, а вы наверняка сидите целыми днями на диване, и смешные картинки в интернете разглядываете. Помните эти уже почти легендарные комментарии от кремлеботов, в духе «чем тебе Путин не угодил? У всех моих друзей по две машины, третью, вот, покупают».

В случае необходимости в дело можно пустить и «успешных людей». Соберут нытиков, которые пытаются власти в своей беспомощности уверить - к примеру, учителей. Вот я работаю денно и нощно, свободное время – только на еду и сон: будущих граждан России, губя собственное здоровье, готовлю ко вступлению во взрослую жизнь. Какой же я бездельник? Власть в лице сами знаете кого сначала насупилась, потом пожевала губами, а после явила: это призвание у вас такое, а если вам денег так мало - идите в бизнес.

На этом разговор и завершился: все всем прекрасно понятно. И педагоги ни в какие торговцы не пойдут, и власть провела жирную черту: решение есть, да вы вот все ленитесь жизнь к лучшему изменить. Наверное, в идеале, это так и должно выглядеть: все население России торгует, совершает сделки, следит за котировками, одним словом, все «делом заняты». Нет? Так на нет и суда нет.

Сергей Богданов – журналист и блогер

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​