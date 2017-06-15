Сенат "повысил градус"

Верхняя палата Конгресса США подавляющим большинством одобрила в среду законопроект об усилении и расширении санкций в отношении России. Он был внесен группой сенаторов от обеих партий в виде поправки к закону о противодействии дестабилизующим усилиям Ирана, голосование по которому состоится в четверг.

Принятию поправки предшествовали напряженные переговоры фракций. В понедельник поздно вечером было объявлено, что их участники согласовали окончательную редакцию. Однако во вторник, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, государственный секретарь Рекс Тиллерсон призвал законодателей к осторожности. Он заявил, что администрация хотела бы более гибко применять этот инструмент и "повышать температуру лишь тогда, когда попытки Вашингтона наладить с Россией более эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом и сирийском урегулировании будут терпеть неудачу".

В этих словах нетрудно увидеть возражение против параграфа поправки, лишающего президента права отменять, смягчать или модифицировать режим санкций в целом или в отношении конкретных физических и юридических лиц. Если поправка станет законом, президент сможет делать это только с согласия Конгресса.

Однако председатель комитета республиканец Боб Коркер (его имя значилось в коротком списке кандидатов на пост, который сегодня занимает Тиллерсон) отклонил довод госсекретаря. По его словам, он не поддержал бы законопроект, если бы не был уверен в том, что он "очень хорошо сбалансирован" и дает возможность администрации проявлять необходимую гибкость.

Помимо законодательного закрепления санкций, поправка вводит новые критерии и поводы включения в санкционные списки. Теперь это не только причастность к событиям на юго-востоке Украины и захвату Крыма, но и коррупция, попытки обойти режим санкций, серьезные нарушения прав человека, поставка вооружений режиму Башара Асада, участие в коррупционных схемах приватизации государственной собственности, деловые отношения с российской разведкой и оборонной промышленностью и, наконец, "вредоносная каберактивность в пользу российского правительства".

Поправка также предусматривает поддержку институтов демократии и мер противодействия российской дезинформации в странах Центральной и Восточной Европы.

Законопроект одобрен 97 голосами против двух. Теперь его должна рассмотреть нижняя палата, где его шансы отнюдь не бесспорны. Как заявил один из сторонников поправки сенатор-демократ Шеррод Браун, "люди в Белом Доме, как мы слышим, звонят конгрессменам и пытаются остановить процедуру, замедлить ее, ослабить или выхолостить поправку". Если Палата представителей примет поправку в более мягком варианте, вопрос поступит в согласительную комиссию, которая должна привести две версии к общему знаменателю. До летних каникул комиссия может и не успеть, и тогда вопрос будет отложен до сентября.

Кроме того, президент может применить свое право вето и не подписать закон. Дональду Трампу, что называется, морально тяжело придавать статус закона указу Барака Обамы. Искушение будет велико, но законодатели, поддержавшие поправку, считают, что в сложившейся вокруг российского расследования ситуации президент просто не может себе позволить еще больше осложнить свое положение. Для преодоления президентского вето квалифицированным большинством в две трети Сенату голосов хватит, а нижней палате – вряд ли.