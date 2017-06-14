"Потрясающе мерзкая ложь"

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выступая во вторник на слушаниях в Сенате, решительно отверг предположения и слухи о том, что во время его встреч с послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались темы, связанные с американской президентской кампанией.

Джефф Сешнс с возмущением парировал попытки сенаторов-демократов разглядеть за его встречами с российским послом признаки сговора избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Сешнс стал самым высокопоставленным членом администрации Трампа, согласившимся выступить на сенатских слушаниях, посвященных расследованию российского вмешательства в американские президентские выборы.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/potryasayushche-merzkaya-lozh">SoundCloud</a>

Во время президентской кампании сенатор Сешнс был близким советником Трампа, выступал от его имени на предвыборных митингах

Выступления Джеффа Сешнса на открытых слушаниях ожидали с большим интересом, в особенности критики президента Трампа. Сешнс, в прошлом, сенатор, первым из законодателей поддержавший кандидата в президента Трампа, а ныне генеральный прокурор и министр юстиции США для них – символическая фигура, отмеченная пятном подозрений. Во время президентской кампании сенатор Сешнс был близким советником Дональда Трампа, выступал от его имени на предвыборных митингах.

После победы Трамп назначил его на одну из высших государственных должностей, а вскоре после его утверждения в должности генерального прокурора и главы министерства юстиции выяснилось, что Сешнс во время сенатских слушаний, где обсуждалась его кандидатура, не упомянул о двух своих встречах с послом России в США Сергеем Кисляком, происшедших незадолго до президентских выборов. Когда информация об этих встречах стала достоянием гласности, Сешнс сослался на то, что он разговаривал с российским дипломатом в качестве сенатора, а не представителя избирательного штаба Трампа. Драматического накала этой истории добавил на прошлой неделе бывший директор ФБР Джеймс Коми. Во время слушаний, где обсуждалось его недавнее увольнение с должности директора Федерального бюро расследований Коми намекнул на то, что у Джеффа Сешнса были очень веские причины для самоустранения от руководства российским расследованием, которое ведет ФБР.

Сешнс выбрал неожиданную тактику

Иными словами, скептики рассматривали появление генерального прокурора на открытых слушаниях как возможность вынести свои подозрения на общественный суд. Однако Джефф Сешнс выбрал неожиданную для них тактику. Он отказался вдаваться в детали своих встреч с российским послом, он отказался входить в подробности своих разговоров с президентом Трампом, но начисто отверг предположения о том, что в качестве представителя избирательного штаба Трампа мог сотрудничать с российскими представителями. Он назвал это оскорблением.

– Позвольте мне заявить однозначно, коллеги, я никогда не встречался и не вел разговоров с российскими или официальными представителями других стран касательно вмешательства в какую-либо кампанию или в выборы в Соединенных Штатах, – заявил во вступительном слове Джефф Сешнс. – И предположение о том, что я вступил в сговор или был осведомлен о сговоре с российским правительством, целью которого было нанесение ущерба нашей стране, стране, которой я честно служу в течение 35 лет, или подрыв нашего демократического процесса является потрясающей мерзкой ложью.

Когда сенатор-демократ Рон Уайден все-таки задал вопрос о том, на что мог намекать Коми, говоря, что Сешнс не случайно самоустранился от российского расследования, Сешнс ответил сенатору эмоциональным упреком, обвинив его в распространении слухов:

– Почему вы не скажете мне об этом, – возразил генеральный прокурор сенатору. – За этим ничего нет, сенатор Уайден, за этим ничего не стоит. Я могу заявить вам об этом с абсолютной ясностью. Это все закулисные инсинуации, которые мне не нравятся. Посредством подобных инсинуаций кто-то пытается уличить меня в нечестности, в то время, как я пытаюсь быть честным.

Сешнс отказался ясно разъяснить за что, собственно, Коми отстранили от должности

Генеральный прокурор Джефф Сешнс ушел от ответов на вопросы о своих разговорах с президентом Трампом. В ответ на жалобы демократов о том, что он ставит преграду на пути сенатского расследования генпрокурор сослался на конфиденциальность служебных разговоров президента и его подчиненных. Он защищал свою роль в увольнении директора ФБР Джеймса Коми, но отказался ясно разъяснить за что, собственно, Коми отстранили от должности. Демократы и сам Коми настаивают, что причиной тому было недовольство президента Трампа ходом расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, курировавшегося Коми.

Многие комментаторы отметили эмоциональность, с которой Сешнс отверг упреки критиков администрации Трампа. Мнения о том, достиг ли он успеха, отбивая нападки критиков расходятся в соответствии с идеологическими пристрастиями изданий. Журнал Newsweek, например, пишет, что генпрокурор "помог себе и помог Трампу". Влиятельный консервативный комментатор Чарлз Краутхаммер считает, что Сешнс "разоблачил абсурдность" утверждений о сотрудничестве людей Трампа с Россией.

Издания близкие демократам делают акцент на том, что Джеф Сешнс так и не ответил на важные вопросы и предсказывают новые попытки добиться от людей из окружения Дональда Трампа всей правды об их контактах с российскими представителями.