Роман Могучий:

Что такое ответ по делу:

— Владимир Владимирович, почему программа для получения кадастрового номера дальневосточного гектара зависает, при Столыпине такого не было!

— Зато при Столыпине были столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. И мы смертную казнь не применяем сейчас, хотя иногда... ну вы понимаете.

(Потом ответил и про кадастровые номера).

Пётр Милованов:

"Нет нормального кадастра" говорит нам человек ставший в 2000 году главой государства.

Государственные функции - это как раз кадастры и реестры, а не стройки ненужных объектов и контроль над компаниями. Бизнес построит то, что нужно или обанкротиться. А вы как раз кадастром занимайтесь.