Что такое ответ по делу:
— Владимир Владимирович, почему программа для получения кадастрового номера дальневосточного гектара зависает, при Столыпине такого не было!
— Зато при Столыпине были столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. И мы смертную казнь не применяем сейчас, хотя иногда... ну вы понимаете.
(Потом ответил и про кадастровые номера).
"Нет нормального кадастра" говорит нам человек ставший в 2000 году главой государства.
Государственные функции - это как раз кадастры и реестры, а не стройки ненужных объектов и контроль над компаниями. Бизнес построит то, что нужно или обанкротиться. А вы как раз кадастром занимайтесь.
Зрители, кажется, скучают в ожидании главного вопроса:
Коротко, ясно и убедительно!
Прямая линия Путина. Она очень важна в этом году, ведь это предвыборный год. Главная тема неизбежно, - социально экономическое положение разных социальных групп. Люди хотят довести до Путина, что их жизнь не так хороша, как показывают в телевизоре. А он должен показать, что он понимает их реальные проблемы, а не телевизором пользуется. Президент реальной жизни реальных людей, а не телевизора - вот главная цель. И Путин видимо, предемонстрирует великолепное владение проблемами. А благодарные люди поддержат Путина на президентских выборах и в возможных сложных ситуациях.
Еще вопросы – уже заданные и еще не заданные
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