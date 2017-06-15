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Политика

liveДостучаться до Путина

Президент России проводит ежегодный "личный прием" граждан, но попасть на него смогут не все

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12:48
Иван Беляев

Роман Могучий:

Что такое ответ по делу:

— Владимир Владимирович, почему программа для получения кадастрового номера дальневосточного гектара зависает, при Столыпине такого не было!
— Зато при Столыпине были столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. И мы смертную казнь не применяем сейчас, хотя иногда... ну вы понимаете.

(Потом ответил и про кадастровые номера).

Пётр Милованов:

"Нет нормального кадастра" говорит нам человек ставший в 2000 году главой государства.
Государственные функции - это как раз кадастры и реестры, а не стройки ненужных объектов и контроль над компаниями. Бизнес построит то, что нужно или обанкротиться. А вы как раз кадастром занимайтесь.

12:46

Зрители, кажется, скучают в ожидании главного вопроса:

12:43
Иван Беляев

Коротко, ясно и убедительно!​

Сергей Марков:

Прямая линия Путина. Она очень важна в этом году, ведь это предвыборный год. Главная тема неизбежно, - социально экономическое положение разных социальных групп. Люди хотят довести до Путина, что их жизнь не так хороша, как показывают в телевизоре. А он должен показать, что он понимает их реальные проблемы, а не телевизором пользуется. Президент реальной жизни реальных людей, а не телевизора - вот главная цель. И Путин видимо, предемонстрирует великолепное владение проблемами. А благодарные люди поддержат Путина на президентских выборах и в возможных сложных ситуациях.

12:40

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