"Кировлес" вновь подал многомиллионный иск к Навальному

Компания "Кировлес" подала в Никулинский суд Москвы иск о возмещении ущерба на сумму более 16 миллионов рублей к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда. Ответчиками по иску являются также предприниматель Петр Офицеров и бывший директор предприятия Вячеслав Опалев. Досудебная подготовка по иску начнется 29 июня.

Иск был подан через месяц после того, как вступил в силу повторный приговор Навальному и Офицерову по делу о хищении имущества "Кировлеса". В начале февраля суд приговорил Навального и Офицерова к пяти и четырем годам условного наказания.

В 2013 году они уже были приговорены к условным срокам по этому делу. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.

Вчера глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что у Алексея Навального "нет шансов" быть зарегистрированным в качестве кандидата на выборах президента России в марте будущего года, так как он был осужден за тяжкое преступление. Оппозиционер утверждает, что имеет право баллотироваться в президенты. По его мнению, закон, запрещающий ему это, противоречит Конституции.