Европейский суд отказался снять санкции с Дмитрия Киселева

Европейский суд общей юрисдикции, рассматривающий иски против органов Евросоюза, оставил в силе санкции в отношении телеведущего и генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Также Киселев обязан оплатить издержки, связанные с рассмотрением его дела.

Киселев пытался оспорить в суде санкции, введенные в отношении него странами Евросоюза весной 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки ввода российских войск на Украину.

В иске Киселев называл эти утверждения ложными и требовал отменить ограничения. Он также отмечал, что санкции против него как журналиста являются нарушением свободы слова. Слушания по иску Киселева начались в сентябре 2016 года. Гендиректор "России сегодня" заявил, что был лишен права на защиту, так как ему не дали возможность принимать участие в заседаниях суда.



Весной 2014 года Евросоюз, США и еще ряд стран ввели санкции в отношении граждан России, причастных к конфликту на востоке Украины. Попавшим в так называемый черный список запрещен въезд на территорию государств, принявших санкции, а имеющиеся у них активы в этих странах заморожены. Действие санкций неоднократно продлевалось. В настоящий момент в санкционный список включены 149 граждан России и Украины.