Владимир Путин рассказал о рождении второго внука

Президент России Владимир Путин отказался рассказывать подробности о своих внуках, уточнив лишь, что они, как и их родители, живут в Москве, и что недавно родился второй. Об этом глава государства заявил во время "Прямой линии" в четверг. "Не хочу, чтобы они росли принцами крови", – подчеркнул Путин.

Накануне "Центр управления расследованиями" (ЦУР) обнародовал видеозапись, на которой якобы запечатлена внучка Владимира Путина. Авторы расследования утверждают, что это – ребенок старшей дочери президента Марии, а съемка сделана в 2013 году в резиденции Ново-Огарёво. Сейчас девочке должно быть 5 лет.

Путин впервые публично признался в том, что у него есть внуки, давая интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Никаких подробностей президент не раскрыл.

У Владимира Путина две взрослые дочери – Мария и Катерина. Они ведут непубличный образ жизни. Сам президент неоднократно заявлял, что не намерен подробно рассказывать о них, уточняя лишь, что они живут и работают в России.