Суд оштрафовал Дадина за чтение Конституции на Красной площади

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданского активиста Ильдара Дадина за проведение несанкционированной акции на Красной площади.Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

12 мая Дадин был задержан полицией, когда вместе с другими активистами читал на Красной площади Конституцию. Суд признал его виновным по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета.

Это уже третье задержание Дадина после освобождения из колонии. Первый раз активиста отпустили из полиции без возбуждения административного дела, по второму он получил штраф в 15 тысяч рублей.

Ильдар Дадин стал первым осужденнымв России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В феврале этого года Верховный суд России оправдал активиста, после чего он вышел на свободу. Дадин лауреат премии Фонда Бориса Немцова за 2017 год. Он был награжден за смелость в отстаивании демократических ценностей.