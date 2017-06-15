Трамп возмущен сообщением о расследовании его действий

Президент США Дональд Трамп выразил крайнее возмущение сообщением о расследовании законности его действий по увольнению директора ФБР Джеймса Коми.

В своем твиттере он вновь назвал ситуацию "самой крупной охотой на ведьм в американской истории".

Сначала "попытались найти доказательства якобы сговора с Россией, но, ничего не обнаружив, теперь взялись за поиск придуманных признаков препятствования правосудию", пишет Трамп.

Так он отреагировал на материал газеты The Washington Post о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер изучает законность действий президента в процессе увольнения директора ФБР Коми.

Ранее Роберт Мюллер, также возглавлявший в свое время ФБР, был назначен министерством юстиции на должность специального прокурора, курирующего независимое от администрации расследование российского вмешательство в американские выборы и контакты людей из избирательного штаба Трампа в ходе президентской кампании 2016 года. Прокурору были предоставлены самые широкие полномочия, в том числе право – при наличии на то оснований – расследовать действия президента.

Джеймс Коми на слушаниях в Сенате на прошлой неделе выразил уверенность в том, что его увольнение было вызвано недовольством президента Трампа ходом расследования ФБР уголовного дела о возможном российском вмешательстве в выборы в США.

