Президент России Владимир Путин провел 15-ю прямую линию

Президент России Владимир Путин провел так называемую прямую линию, уже 15-ю по счету.

"Личный прием" граждан начался с вопроса про западные санкции. Накануне американские сенаторы почти единогласно добрили ужесточение ограничительных мер против Кремля. Путин заявил, что Россия периодически находилась под различными санкциями с тех пор, как начала "вставать" на ноги. По мнению главы государства, давление на страну оказывается еще с дореволюционных времен. Путин заявил, что санкции со стороны стран Запада приняты "на пустом месте", а их продление свидетельствует о внутриполитической борьбе в США.

Среди своих основных задач Путин назвал борьбу с бедностью и обеспечение роста доходов населения. На вопрос, будет ли он баллотироваться на следующий срок, президент не ответил.

Комментируя прошедшие 12 июня массовые митинги против коррупции, Путин призвал оппозицию не "использовать трудности для собственного политического пиара и политической раскрутки". По его словам, акции протеста и действия полиции должны быть в рамках закона.

Говоря о введении безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, Путин процитировал Тараса Шевченко и предложил президенту Украины Петру Порошенко "закрыть офшорные счета", если он "хочет быть европейцем". По утверждению Путина, экономическое положение России за последнее время улучшилось, чего нельзя сказать об Украине. На вопрос о конфликте в Донбассе глава Кремля ответил, что Россия намерена поддерживать население самопровозглашенных республик. Путин отметил значение Минских договоренностей, но, по его словам, соглашения не выполняются.

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