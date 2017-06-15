Ужесточающий сенат. Эфир в 21:05.

Гарегин Тосунян, Григорий Трофимчук, Виктор Черепков, Сергей Станкевич, Павел Ивлев - о санкциях в отношении России
Сенат США большинством голосов одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Решение Сената затруднит президенту США Дональду Трампу ослабление нынешних ограничений без одобрения Конгрессом США.
На голосовании в Сенате 98 голосов из ста поданы за ужесточение санкций. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Конгресса США, после чего, в случае его одобрения, поступит на подпись призиденту Трампу.
Сенатор Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк заявил, что любая попытка Трампа ослабить или отменить санкции натолкнётся на принятый законопроект.
Чем вызвано ужесточение санкций США против России, каково их влияние на политику Владимира Путина - обсуждают экономист Гарегин Тосунян, политолог Григорий Трофимчук, политик Виктор Черепков, эксперт Сергей Станкевич, юрист Павел Ивлев.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05,
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
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