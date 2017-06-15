Два сторонника Навального уехали на Украину якобы из-за преследований

Два гражданина России - активисты кампании оппозиционера Алексея Навального - уехали на Украину, как утверждается, из-за угрозы преследований на родине. Как сообщается в четверг на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, они заявили о своей принадлежности к одной из оппозиционных политических организаций и намерении попросить политического убежища - в связи с преследованиями в России. Пограничники установили, что россияне "относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального".

По данным Русской службы Би-Би-Си, речь идёт об IT-консультанте основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Владиславе Здольникове, являющемся также директором Newcaster.tv, и активисте Александре Брусенцеве. Они подтвердили Русской службе Би-Би-Си, что уехали в Киев, однако утверждают, что с просьбой об убежище к украинским властям не обращались. По их словам, они покинули Россию после того, как стало известно о требовании Роскомнадзора провести проверку их причастности к ложной блокировке интернет-сайтов. "В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет", - цитирует Би-Би-Си слова Здольникова. В его твиттер-аккаунте также появилась запись, что убежища он не просит.

О письме Роскомнадзора в МВД относительно ложных блокировок сайтов ранее в четверг сообщила газета "Ведомости".

На прошлой неделе несколько сайтов, не внесенных в "чёрный список", оказались недоступными из-за уязвимости в системе блокировок. Среди них: интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel и сайт издания "Медуза". С этой же уязвимостью связывали масштабный сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка, оказавший влияние на пользователей еще нескольких крупных российских банков.

Сами активисты отрицают причастность к ложной блокировке сайтов.