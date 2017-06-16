Золотов сравнил протесты в России с "цветными революциями"

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что протестные акции в России проводятся "по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах". Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу".

По словам генерала, "истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией и созданием хаоса", а методы "расшатывания" ситуации в обществе, становятся "все хитрей и изощренней", для чего активно используется интернет.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что протестные антикоррупционные митинги 12 июня были организованы в целях саморекламы, а не для "улучшения ситуации в стране".

12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

Росгвардия подчиняется непосредственно президенту. Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию, — бывший начальник охраны Владимира Путина.