"Яблоко": Пригожин получил контракты на школьное питание на 50 млрд рублей

Шесть компаний, пять из которых связаны с миллиардером Евгением Пригожиным, получили контракты на организацию питания детей в московских школах до 2019 года на сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в расследовании антикоррупционного центра партии "Яблоко".

Ранее "Яблоко" выяснило, что компании, связанные с Пригожиным, с сентября 2015 года получили аналогичные контракты на 28 миллиардов рублей. О связи этих компаний с Пригожиным в июле 2016 года также говорилось в расследовании РБК.

Евгению Пригожину принадлежит компания "Конкорд", которая владеет ресторанами в Петербурге и Москве. Его считают "любимым поваром" президента России Владимира Путина. Заведения Пригожина сервировали церемонию инаугурации президента в мае 2012 года. Кроме того, структуры Пригожина получают миллиардные подряды на питание для армии и школах. Бизнесмена также связывают с " фабрикой ольгинских троллей" – платных комментаторов и блогеров, которые создают в интернете видимость массовой поддержки всех решений и действий российского руководства.