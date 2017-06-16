Вашингтон выдал ордер на арест 12 охранников Реджепа Эрдогана

В США выдали ордер на арест 12 сотрудников службы охраны президента Турции Реджепа Эрдогана. Решение принято в ходе расследования дела о драке у резиденции турецкого посла в Вашингтоне во время визита Эрдогана в столицу США в мае. Еще два жителя США турецкого происхождения арестованы.

Глава полиции округа Колумбия Питер Ньюшем подтвердил, что охранники Эрдогана напали на участников мирной акции протеста у резиденции посла Турции. Ранее отмечалось, что арест охранникам грозит в том случае, если они вновь приедут в США.

Эрдоган раскритиковал решение США о выдаче ордера на арест сотрудников своей охраны. Он считает, что полицейские, дежурившие у резиденции посла, бездействовали.

Посла США в Турции вызвали в Министерство иностранных дел. Там заявили, что власти в Вашингтоне не предприняли должных мер для обеспечения безопасности Эрдогана во время его официального визита.



В середине мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников турецких властей. Сотрудники службы охраны президента Турции применили силу по отношению к протестующим. Пострадали девять человек.