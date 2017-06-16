В Великобритании нашли след КНДР в вирусе-вымогателе

Национальный центр кибербезопасности Великобритании полагает, что за кибератакой вируса-вымогателя WannaCry стоят хакеры из Северной Кореи. Об этом сообщает Би-би-си.

В центре считают, что хакеры могут принадлежать к проправительственной группировке Lazarus. Считается, что Lazarus связана с киберподразделением разведки КНДР – Bureau 121.

Группировка Lazarus получила известность после атаки на кинокомпанию Sony Pictures в 2014 году. Тогда Sony Pictures выпустила фильм Interview, в котором содержится сцена убийства северокорейского лидера. Позднее вектор атак Lazarus сместился в сторону международных финансовых организаций. Пхеньян обвинения отвергает.

Днем ранее причастность властей КНДР к разработке вируса WannaCry допустили в Агентстве национальной безопасности США.

В то же время расследование компании Flashpoint показало, что к кибератаке могут быть причастны носители китайского языка.

В мае неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 150 странах с использованием программы-вымогателя. От атак пострадали более 300 тысяч человек. Вирус шифрует файлы пользователя, в результате чего их больше нельзя использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали выкуп криптовалюте – биткоинах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС.