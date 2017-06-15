Спецслужбы США: за вирусом WannaCry может стоять КНДР

Агентство национальной безопасности США считает, что за компьютерным вирусом WannaCry могут стоять власти Северной Кореи. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Как пишет издание, вирус могли создать при участии Разведывательного управления Генштаба Корейской народной армии. Отмечается, что разведка КНДР могла финансировать хакеров, которые разработали вирус-вымогатель.

Высказывается предположение, что WannaCry создавался для привлечения финансовых средств на нужды КНДР. Однако, по подсчетам аналитиков, хакерам удалось собрать около 140 тысяч долларов в криптовалюте – биткоинах. Обналичить эту сумму они так и не смогли.

Ранее о причастности к разработке вируса хакеров из Северной Кореи заявляли эксперты по кибербезопасности из компаний Symantec и "Лаборатории Касперского".

Пхеньян категорически отвергает обвинения в свой адрес.

В мае неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием программы-вымогателя. Вирус шифрует файлы пользователя, после чего их больше нельзя использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали от пользователя выкуп криптовалюте. По данным американских спецслужб, за от вируса пострадали более 300 тысяч человек в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МЧС и МВД.