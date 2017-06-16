"Мы становимся бомжами"

С 15 июня группа валютных ипотечников ожидает встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Шесть активистов движения заёмщиков остались в приёмной Центробанка на ночь. У главного здания ЦБ проходит "Ганди-стояние" в их поддержку. Участники движения заёмщиков требуют перевести их кредиты по докризисному курсу. Они уверены, что банки знали о грядущей девальвации рубля, после которой долги граждан по ипотеке выросли в несколько раз. Противостояние заёмщиков с властями и банкирами продолжается 2,5 года.