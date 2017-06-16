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На Украине не будут транслировать Кубок конфедераций

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Украина не приобрела права на трансляцию Кубка конфедераций-2017. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

Кроме Украины права на трансляцию Кубка конфедераций не купили Испания, Греция, Гирбалтар, Люксембург и ряд других стран.

Кубок конфедераций, предваряющий Чемпионат мира по футболу, пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В турнире примут участие сборные восьми стран.

В середине июня в международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что строители на российских стадионах к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации.Москва обвинения в нарушении прав рабочих отрицает.

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