Золотой Путин за вопрос о коррупции

Кому-то достаточно для перехода на другую сторону сказать "У нас есть печеньки", для других же припасены более весомые аргументы. Цитируем пресс-релиз компании Caviar, украшающей золотом и платиной мобильные телефоны:

Накануне Прямой Линии Caviar объявили о своем намерении — отметить автора самого важного и интересного вопроса подарком — iPhone 7 президентской серии, с портретом Владимира Путина, изображением его подписи и названиями столиц субъектов РФ на корпусе из композитного черного оникса. По итогам общения Президента с гражданами, было принято решение — преподнести подарок Даниле Прилепе, задавшему вопрос о коррупции среди чиновников и о выплате субсидий сотрудникам полиции.

Представители бренда рассказывают о том, почему было принято такое решение: «Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал Президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь. Мы рады, что Владимир Путин уделил должное внимание проблемам, озвученным юношей, и надеемся, что это поспособствует их решению». Владимир Путин уделил много времени вопросам Данилы, назвав коррумпированность чиновников острой проблемой, хотя и отметил, что среди сообщений на Прямой линии 2017 года обращения на эту тему уже не находятся в числе первых, и обещал обратить внимание на проблему обеспеченности жильем сотрудников МВД, в том числе и по ХМАО, согласившись, что этот вопрос решается, возможно, не так быстро как хотелось бы.



«Мы уже обратились к Даниле в социальных сетях, ждем от него ответа. Надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться и вручить ему телефон, думаем — он обрадует Данилу и его родителей, будет напоминать им о таком важном и ярком моменте жизни. Нам показалось, что Данила — это отличный пример нашего молодого поколения, неравнодушного, смелого, образованного, вовлеченного в жизнь общества. Нам хочется, что бы об этом парне узнало как можно больше людей, он этого достоин». - Комментируют свой выбор представители Caviar.

Данила Прилепа задал Путину вопрос о коррупции, посетовав, в частности, на то, что его отцу - бывшему сотруднику МВД - не дают квартиру. На вопрос Путина, кто подготовил этот вопрос, школьник ответил, что вопрос заставила задать жизнь. Добавим тут, что жизнь вряд ли заставила бы задать этот вопрос, если бы не организованные Навальным акции протеста, в которых участвовало множество ровесников молодого человека.

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Телефон Supremo Putin Line выпущен специально в честь «Прямой линии» Владимира Путина ограниченным тиражом из 85 экземпляров, по количеству субъектов РФ. Стоимость телефона составляет 184 000 руб. при объеме памяти в 32 Гб. - пишет Caviar. В общем, все логично: задал вопрос про коррупцию - получи золотого Путина в подарок. Школьник (вернее, выпускник - он в этом году окончил 11 класс), однако, еще чем-то недоволен:

Даниил в разговоре с РИА Новости отметил, что ответ Путина ему не понравился. «Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики», — заявил юноша.

"Досье" на Данила Прилепу собрала "Афиша", проанализировав его страничку ВКонтакте. Там содержится, например, такая ценная информация:

1 мая 2016 года Данила жарил шашлыки, а возможно, и ел их потом.

От школьников - к студентам: как сообщает Знак.ком, в Екатеринбурге студентка журфака УрФУ Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена документальному фильму Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». Интрига тут даже не в этом, а в позиции научного руководителя -

Как рассказала девушка Znak.com, профессор Марина Мясникова «раз десять» запрещала ей писать в работе про Навального.

«Она говорила, что боится, что в университете об этом узнают и кого-то могут уволить.

Но при этом, по ее словам, Навальный нравится ей как персона.

В результате профессор не пришла на защиту и написала на работу отрицательный отзыв, а Веселова, выступая на защите, не упомянула про "Димона" (в дипломе разбираются и другие фильмы). Итог - защита на "отлично".

Кстати, диплом называется "Манипулятивные технологии в СМИ" и вообще-то довольно критичен по отношению к Навальному. Фильм про Медведева, по мнению автора, как раз пример таких технологий:

Перед зрителем раскрываются якобы секретные материалы, достоверность которых приобретается путём выписок из Росреестра, которые может сделать любой кадастровый инженер. Непрерывная бомбардировка действующими на чувства сенсациями повышает нервозность, ощущение непрерывного кризиса и тем самым повышает ситуативную внушаемость

Но борьба за детские сердца продолжается! В нее включился Военторг.

"Веждливые мишки", "Русские идут" и "В армии вкусно". Запомните эти бренды. Кстати, под первым из них торговля уже идет вовсю - с 2015 года.

Вадим Глазман

«Военторг» подал заявку на регистрацию бренда «ВЕЖЛИВЫЕ МИШКИ». Под такой маркой военные торгаши выпускают сладкие наборы, футболки и игрушку «Вежливый мишка-танкист».

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