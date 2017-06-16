Пентагон не может подтвердить гибель лидера ИГ в Сирии

Министерство обороны США заявило, что не располагает данными, подтверждающими гибель в Сирии Абу-Бакра аль-Багдади – лидера группировки "Исламское государство" – ИГ (запрещена в России).

Ранее российское оборонное ведомство не исключило, что он погиб в результате российского авиаудара по городу Ракка в конце мая. Эти данные проверяются, однако президент России уже проинформирован, отмечает Минобороны.

Это не первое сообщение о гибели аль-Багдади – подобные слухи уже неоднократно появлялись в СМИ, но затем опровергались. Но до сих пор подобных заявлений от военных ведомств воюющих с джихадистами стран не поступало.

Аль-Багдади возглавил ИГ в июне 2014 года. Исламские экстремисты захватили значительные территории в Сирии и Ираке и совершают акты террора, геноцида и иные преступления против гражданского населения.

С ИГ борется и международная коалиция во главе с США.

В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, которая, как утверждают в Кремле, также направлена на борьбу с экстремистами.