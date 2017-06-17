Явлинский поддержал кандидатуру Ройзмана на пост губернатора

Председатель Свердловского отделения партии "Яблоко" Юрий Переверзев под давлением местной администрации вышел из партии. Это означает, что на региональной конференции партии, которая должна была выдвинуть Евгения Ройзмана в губернаторы, не будет кворума. Однако, как говорится в официальном сообщении пресс-службы "Яблока", выдвижение Ройзмана все равно состоится – в понедельник это сделает федеральное бюро партии.

В Екатеринбург приехал председатель Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский. Вот как он прокомментировал ситуацию с конференцией:

— Предполагаю, что на Переверзева было оказано давление в той или иной форме – шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида. Кворум не состоялся, поэтому конференция лишена полномочий, и выдвижение состоится на федеральном Бюро. В любом случае утверждение кандидатуры Ройзмана должно было состояться там, но теперь на Бюро пройдет и выдвижение.

Явлинский также отметил, что бюро рассмотрит и кандидатуру Сергея Тюрикова – предпринимателя, члена партии, который накануне конференции также заявил о желании принять участие в губернаторских выборах.

Евгений Ройзман присутствует на конференции. Вот как он прокомментировал ситуацию:

— То, что это может произойти, мы знали с самого начала, но никто и не говорил, что будет легко. Мне очень приятно, что Явлинский снова подтвердил свою репутацию и держит слово.

Григорий Явлинский также сказал, что "Яблоко" организует в Москве публичный сбор средств на кампанию Евгения Ройзмана. "Ройзман – очень известный и популярный в Москве человек, самый популярный региональный лидер", заявил Явлинский.